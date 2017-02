Raar maar waar: door hier aan te ruiken val je af

Toegegeven: dit is er eentje in de categorie bijzondere afvaltips, maar volgens Amerikaanse onderzoekers werkt het echt. Als je voor iedere maaltijd aan banaan (wel even pellen, zie video), groene appel, vanille of pepermunt ruikt, zul je gewicht verliezen.

De onderzoekers uit Chicago lieten 3200 vrouwen (18 tot 64 jaar) met overgewicht een half jaar lang voor iedere maaltijd aan banaan, groene appel, vanille of pepermunt ruiken. Verder veranderden ze niets aan hun leefwijze. En wat bleek? De deelnemers verloren in een half jaar gemiddeld 14 kilo. Een latere test met dezelfde omstandigheden gaf dezelfde resultaten.

Neutrale geur

Maar eh, hoe dan? Volgens de onderzoekers komt dit doordat de eerder genoemde producten een ‘neutraal zoete geur’ hebben. Zou je voor het eten ruiken aan heel zoete dingen, zoals chocolade, dan zou de uitkomst heel anders zijn.

Sneller vol

De geur van eten is cruciaal in onze eetgewoonten. Allereerst zorgt onze reuk ervoor dat we honger krijgen. Als die geur heel vet of zoet is, is de kans op te veel eten een stuk groter dan wanneer je aan neutrale dingen ruikt. Wanneer je aan bijvoorbeeld bananen ruikt voor je gaat eten, heb je sneller een vol gevoel en eet je uiteindelijk minder. Op lange termijn zorgt dit dus voor gewichtsverlies.

Lekker ruiken

Onderzoekers die niet meewerkten aan dit onderzoek vinden de uitkomsten veelbelovend, maar ze denken wel dat er meer onderzoek nodig is om deze theorie echt hard te maken. En in de tussentijd ruiken wij gewoon aan een banaan. Want baat het niet…

