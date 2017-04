Samantha de Jong – Barbie – heeft een nieuwe liefde

Het is wel een smeuïg verhaal: vorige week waren Barbie en Michael (bekend van ‘Oh Oh Cherso’ en hun eigen realityseries) 5 jaar getrouwd. Het boterde alleen al langer niet meer tussen die twee en nu is bekend geworden dat Samantha al een andere vriend heeft.

De gelukkige is de 36-jarige Rolf Tangel. Pikant detail: Rolf speelde als porno-acteur in de filmpjes die Kim Holland stiekem opnam in Walibi.

Koek en ei

Vorige week zei Barbie nog op haar trouwdag dat de liefde alle problemen tussen haar en Michael van der Plas zou overwinnen.

Bron: Show. Beeld: Instagram