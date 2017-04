Sandra vertelt waarom ze geen hotelkamer met boer Olke wilde delen

Vorige week was het eigenlijk al wel een beetje duidelijk, maar gisteren zagen we dat boer Olke en Sandra definitief niet verder met elkaar gaan. Sandra vertelt op de site van het programma waarom zij zich tijdens de logeerweek ineens zo anders ging gedragen.

Het is natuurlijk alweer een tijd geleden dat Sandra in Texas was voor de logeerweek en inmiddels heeft ze dat allemaal kunnen verwerken. In een interview op de site van ‘Boer Zoekt Vrouw’ vertelt ze dat ze dat ze heel erg geschrokken was van het gesprek waarin Olke vroeg hoe snel de vrouwen naar Texas konden komen. “Ik raakte geblokkeerd en daardoor veranderen mijn gevoelens”, vertelt ze.

Hotelkamer

Toch koos Olke voor Sandra en ondanks haar twijfels ging ze toch met hem op citytrip. Het moment waarop Sandra in de uitzending koos voor een eigen hotelkamer zonder Olke dat leek te weten, zorgde voor ophef bij de kijkers. Maar dat ging volgens Sandra toch een beetje anders: “Het kwam op televisie misschien raar over, maar ik heb van tevoren laten weten dat ik niet met hem op een kamer wilde slapen. Ik ga niet met iemand op één kamer als ik niet weet wat ik voor hem voel.”

Gelukkig

Uiteindelijk zijn de twee goed uit elkaar gegaan en hebben ze nog steeds contact met elkaar. Het was zelfs Sandra die Olke aan heeft geraden om zijn brieven er weer bij te pakken. “Het is heerlijk om hem gelukkig te zien”, sluit ze af. Zelf heeft ze helaas nog niemand gevonden.

Bron: Show.nl. Beeld: KRO-NCRV.