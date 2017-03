De film ‘Grease’ bestaat volgend jaar 40 jaar en dat moet volgens Olivia Newton-John en John Travolta gevierd worden. Dat gebeurt misschien wel door middel van een terugkeer van de iconische Sandy en Danny op het witte doek! Olivia Newton-John hint op een mogelijke reünie in een interview met The Mirror.

Olivia Newton-John and John Travolta in ‘Grease’, 1978. pic.twitter.com/CICChbaOEf — Historical Pics (@HistoricalPics) 24 maart 2017

Het is nog niet duidelijk op welke manier de 2 precies gaan terugkeren en of het een grote reünie wordt met alle spelers. Eén ding is zeker: er wordt aan iets speciaals gewerkt. Dat bevestigt de 68-jarige Olivia Newton-John aan het Britse dagblad: “We zijn nog bezig met het bedenken van verschillende concepten. Voorlopig hebben we nog niets concreets dat we kunnen melden.” Ze is wél vast haar stem aan het trainen, dus dat belooft alvast dat er weer gezongen zal worden.

De Amerikaanse ‘filmmusical’ Grease werd in 1978 uitgebracht. Grease was ongelooflijk populair en werd genomineerd voor meerdere Oscars. Een van de meest iconische scènes is die waarin de lieve Sandy een metamorfose heeft ondergaan, en in een sexy zwart glimmend lycrapak Danny verleidt. Dat pakje was zo smal dat Oprah bijna een hartaanval kreeg toen Olivia er in de uitzending over kwam vertellen (en de eetstoornis die ze ontwikkelde!).

Bron: AD. Beeld: Getty

