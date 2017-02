Schrijfster Santa Montefiore rouwt om onverwachte dood zus

De onverwachte dood van de 45-jarige Britse Tara Palmer-Tomkinson komt hard aan in Engeland. Haar zus, de Britse succesvolle romanschrijfster Santa Montefiore, deelt een droevig en ontroerend eerbetoon aan haar jongere zusje.

Toen de werklui in een chic appartementencomplex in Londen een vrouw hoorden huilen en schreeuwen, wisten ze dat het mis was. Het levenloze lichaam van de Britse Tara Palmer-Tomkinson bleek de reden te zijn van het gehuil, afkomstig van haar schoonmaakster. De 45-jarige socialite, model, it-girl, presentatrice (Top Gear, Dirty Cows) en vriendin van de Britse koninklijke familie werd dood aangetroffen.Vorig jaar januari kreeg Tara te horen dat ze een hersentumor had, waarna ze naar verluidt in een zwart dal terecht is gekomen, waarbij ze dagelijks veel drugs zou hebben gebruikt. Haar dood kwam voor haar familie en omgeving als een shock.

Eerbetoon

Haar oudere zus, Santa deelt een dag na haar dood een ontroerend eerbetoon aan haar jongere zusje, die onverwachts het leven liet. Zo plaatst ze een zwart-witfoto waarop een stralende, lachende Tara te zien is in de bloei van haar leven. Ze schrijft onder de foto: “Mijn lieve zus… Ik mis je” met een gebroken hartje.

My darling sister. I miss you. 💔 Een foto die is geplaatst door Santa Montefiore Official (@santamauthor) op 9 Feb 2017 om 7:53 PST

Ook de de man van Santa postte een ontroerend eerbetoon aan zijn “supersonische schoonzusje”. Zo schrijft hij onder een prachtige foto op Twitter: “Ik denk aan mijn supersonische schoonzusje Tara Palmer-Tomkinson en ik zal haar uitbundige, eigenzinnige, onvergetelijke aanwezigheid nooit vergeten”

Thinking about my ‘supersonic’ sister-in-law Tara Palmer-Tomkinson & the vanishing of her exuberant idiosyncratic unforgetable presence pic.twitter.com/Q9uUjf0AoT — S Sebag Montefiore (@simonmontefiore) 9 februari 2017

Bron: DailyMail.co.uk. Beeld: Getty Images