De dame in bovenstaande video was al 20 jaar (!) niet naar de kapper geweest en had dan ook haar tot ver over haar billen. Maar toen zette het team van kapper en visagist Christopher Hopkins, beter bekend als ‘The Makeover Guy’ er de schaar in. En het resultaat? Kijk en oordeel zelf…

LEES OOK:

Bron: Little Things. Beeld: Kijk.nl