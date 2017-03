Lorna (26) was in shock toen ze in 2015 te horen kreeg dat ze schildklierkanker had. Ze kon zich niet voorstellen dat iemand die er van buiten zo gezond uitzag, van binnen zo ziek kon zijn. Maar toen ze haar profielfoto op Facebook later nog eens bekeek, ontdekte ze dat er wel degelijk iets zichtbaar was aan de buitenkant. Ze deelde de foto om anderen te waarschuwen.

Op een foto – die een jaar voordat ze haar diagnose kreeg werd genomen – is subtiel, maar goed te zien dat de Britse Lorna letterlijk een brok in haar keel heeft. “Toch hebben we het al die tijd niet gezien”, aldus Lorna. Begrijpelijk, want als je niet weet dat je ziek bent, let je daar ook niet op. Lorna’s moeder was de eerste die de brok zag zitten, maar ze dachten allebei dat het kwam doordat Lorna was afgevallen. Pas 3 maanden na het opmerken van de bult, besloot Lorna naar de huisarts te gaan.

Onderzoek

Toen Lorna de diagnose schildklierkanker kreeg, had ze geen idee wat haar te wachten stond. Ze wist amper wat een schildklier was. “Inmiddels weet ik er álles van”, schrijft ze. Gelukkig is het de artsen gelukt om de kwaadaardige tumor te verwijderen. Ze is nu een jaar schoon en voelt zich weer goed. Lorna probeert sindsdien geld op te halen voor onderzoek naar schildklierkanker, omdat hier nog niet veel over bekend is. Met het delen van haar foto’s hoopt ze mensen wakker te schudden.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock