Waarom je bezoek ook de schoenen uit moet doen

De meeste mensen lopen thuis het liefst op sokken. Om de voeten te ontlasten en om de boel een beetje schoon te houden. Bezoek vragen we echter zelden om de schoenen bij de deur te laten staan, maar uit onderzoek blijkt dat je dat maar beter wél kunt doen.

Onderzoekers van de universiteit van Housten ontdekten onder leiding van dr. Garey namelijk dat schoenzolen écht heel vies zijn en allerlei verschillende bacteriën met zich meedragen. De bacterie met de naam Clostridium is de minst frisse van allemaal, omdat deze kan leiden tot diarree en in extreme gevallen zelfs tot ontstekingen. Niet fijn: volgens de onderzoekers bevindt deze engerd zich op ruim een kwart van alle schoenzolen die je huis binnen komen wandelen.

Voetveeg

Om te voorkomen dat deze en andere bacteriën zich verspreiden in je huis, is het volgens de wetenschappers daarom het verstandigst om alle schoenen bij de deur te laten staan. Maar je veegt je voeten toch? Helpt niets, aldus Garey. “De kans is groot dat je de bacteriën van je voorganger juist áán je schoenzolen veegt.” Conclusie: je bent pas echt een held als je ook tijdens een bezoek aan vrienden of familie op sokken loopt.

Bron: Wall Street Journal, Cosmopolitan UK. Beeld: iStock