In Italië heeft een video een heftig debat over racisme teweeggebracht. Op de video is te zien hoe werknemers van een supermarkt twee vrouwen opsluiten in een container met oud papier.

Terwijl de vrouwen wanhopig uit de container proberen te komen, kijken de twee supermarktmedewerkers lachend toe.

Vorkheftruck

Volgen Italiaanse media zijn de vrouwen roma-zigeuners die op zoek waren naar voedsel. Met een vorkheftruck blokkeren de mannen de uitgang van de metalen kooi. De desbetreffende supermarkt heeft inmiddels kennis genomen van het filmpje.

Schorsing

“Wij distantiëren ons zonder voorbehoud van de inhoud van het filmpje. Dit gaat in tegen alle principes van ons bedrijf,” luidt het in een verklaring. De supermarkt kondigt aan “de nodige maatregelen” te nemen. De twee medewerkers (23 en 27 jaar) van de desbetreffende vestiging zijn inmiddels geschorst.

Verdeelde reacties

De video lokt verdeelde reacties uit bij de Italianen “Italië aan de Italianen! Goed gedaan jongens”, schrijft iemand op Facebook. “Als jullie deze twee jongens ontslaan, dan kom ik nooit nog in Lidl binnen”, is een andere reactie, die door duizenden mensen met een duimpje wordt gewaardeerd.

Matteo Salvani, een regionale voorman van de rechtse Italiaanse partij Lega Nord, heeft zijn steun uitgesproken voor de twee supermarktmedewerkers. Hij biedt hen in een tweet zelfs juridische ondersteuning aan.

