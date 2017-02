Vrouw doet op jonge leeftijd een schokkende ontdekking over haar vader

Renee McBryde groeide op in de veronderstelling dat haar vader Michael de CEO was van een groot bedrijf. Dat ze hem nooit zag vond ze dan ook niet gek: hij had het immers hartstikke druk met zijn baan. Op 6-jarige leeftijd deed Renee echter een schokkende ontdekking.

Als klein meisje kreeg Renee altijd te horen dat haar vader de CEO was van het bedrijf Cottee’s Cordial. Volgens haar moeder en nanny had hij hier zo druk mee, dat hij het kantoor van de drankenfabrikant nooit kon verlaten. Dit was dan ook de reden dat ze haar vader nog nooit had ontmoet.

Bekentenis

Voor Renee was het dan ook extra leuk dat ze op zaterdag altijd even naar haar vader mocht bellen van de nanny. De twee spraken dan vaak over school en de grootouders van Renee. Ook gaf Michael vaak het woord aan zijn collega’s om hen te laten vertellen wat voor goede man hij was. Toen Renee zes jaar was deed Michael een schokkende betekenis. ”Hij vond dat het tijd was voor de waarheid en onthulde dat hij niet bij Cottee’s werkte. Hij wilde me zien, maar dat betekende wel dat hij eerlijk moest zijn”, vertelt Renee.

Moord

Uiteindelijk bekende Michael dat hij zijn dochter elke zaterdag vanuit de gevangenis belde, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat. Hij bleek in 1981 samen met een vriend een minderjarige man vermoord te hebben. Renee kon het zich destijds niet voorstellen, maar toen ze ouder werd snapte ze wat voor verschrikkelijke dingen hij had gedaan.

Grote impact

De moeder van Renee, die zwanger werd op haar vijftiende, was niet op de hoogte van de telefoongesprekken tussen Renee en Michael. Maar na de schokkende bekentenis aan Renee, bracht de nanny de vrouw eindelijk op de hoogte van de geheime gesprekken. Volgens Renee hadden de leugens een grote impact op haar kinder- en tienerjaren. “Ik kon niemand vertellen wie ik echt was”, zegt ze daarover. ”Voor mijn moeder was het wel een opluchting dat ik het wist, nu had ze in ieder geval iemand met wie ze erover kon praten, al was ik daar eerlijk gezegd nog te jong voor.”

Geïntimideerd

Toen Renee 8 was zag ze haar vader voor het eerst en op haar vijftiende mocht hij voor het eerst een weekend uit de gevangenis. “Ik bezocht hem en ontmoette zijn nieuwe vrouw en hun kinderen. Ik voelde me geïntimideerd, ook al deed hij er alles aan zodat ik me op mijn gemak zou voelen.”

“Door mijn achtergrond had ik steeds het gevoel dat ik extra mijn best moest doen om me te bewijzen. Ik wilde mensen laten zien dat ik meer was dan de dochter van een moordenaar”, besloot ze. Over haar ervaringen heeft Renee uiteindelijk een boek geschreven, ‘The House of Lies’.

Bron: News.com.au. Beeld:iStock