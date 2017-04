Scholier scheert hoofd kaal voor zieke vriend en wordt gestraft door schooldirectie

In bovenstaande video werd een jongen gepest door zijn klasgenoten omdat hij zijn hoofd had kaalgeschoren uit solidariteit met zijn zieke opa. Maar het kan nog erger: de 15-jarige Taylor uit het Britse Cornwall mag van zijn school 4 dagen niet in de klas verschijnen, omdat hij al zijn haar heeft afgeschoren. En dat terwijl hij het deed om een zieke vriend te steunen.

Taylor Jones had een hoofd vol lange krullen. Zijn schooldirecteur had hem voor de paasvakantie gewaarschuwd dat hij na de vakantie met een netter kapsel op school werd verwacht. Het moest geknipt worden tot “aanvaardbare lengte”. Omdat de ouders van Taylor het daar ook wel mee eens waren, besloot hij naar de kapper te gaan.

Voor een goed doel

Taylor had zijn haar zo lang laten groeien voor een goed doel: hij probeerde geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Nu het lang genoeg was, wilde hij zijn hoofd helemaal kaal scheren. Hij deed dat om een vriend van de familie te steunen bij wie onlangs kanker was geconstateerd.

Gladgeschoren

De schooldirectie had van tevoren tegen Taylor gezegd dat hij al vroeg in de vakantie naar de kapper moest gaan, zodat zijn haar weer een beetje terug gegroeid zou zijn als de school weer zou beginnen. Maar de afspraak kon uiteindelijk pas later worden ingepland. Na de paasvakantie kwam Taylor dus met een gladgeschoren hoofd op school aan. En daar werd hij direct voor gestraft.

College says charity headshave boy Taylor Jones will stay isolated until his hair grows https://t.co/lPSUhYxONx — Bill Martin (@BillMartinWMN) 20 april 2017

Te extreem

De jongen moest 4 dagen lang in een apart lokaal zitten, zowel tijdens de lessen als de lunchpauze. “Na die periode is zijn kapsel niet meer te extreem en mag hij weer deelnemen aan de lessen”, aldus de schooldirecteur. De moeder van Taylor vindt het belachelijk. “Ik begrijp dat er regels zijn, maar ik vind dat ze in deze situatie een uitzondering hadden mogen maken.” De schooldirectie blijft bij haar standpunt.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Twitter, Istock