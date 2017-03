Groep schoolkinderen was slechts enkele meters verwijderd van aanslag Londen

Tijdens de aanslag gistermiddag in Londen was er een groep schoolkinderen aanwezig in het parlementsgebouw. Zij werden vastgehouden in het gebouw en zorgden zelf dat ze rustig bleven.

De kinderen van de St John en St Francis school waren een dagje naar Londen en bezochten ook het parlement. Op het moment van de aanslag waren de kinderen net binnen in het gebouw en zodra duidelijk werd wat er buiten gebeurde, werden ze zo snel mogelijk naar een ander deel van het gebouw gebracht en daar vastgehouden.

Liedjes

Om elkaar rustig te houden, zouden de kinderen samen liedjes hebben gezongen. De school heeft later op de dag bevestigd dat alle kinderen veilig uit het gebouw zijn gekomen.

Successfully negotiated 53 children through #London– now having lunch before we head to #housesofparliament pic.twitter.com/DRS9ZJfgeR — StJohn&StFrancis (@StJStFChurchSch) 22 maart 2017

Bron: Unilad.co.uk. Beeld: ANP.