Oma stuurt haar kleindochter iedere dag een selfie om een bijzondere reden

Je kunt de mensen die je liefhebt niet vaak genoeg laten weten dat je van ze houdt, moet de oma van Sierra gedacht hebben. Deze moderne grootmoeder stuurt haar kleindochter Sierra iedere dag een selfie om Sierra te laten weten dat ze aan haar denkt.

In de auto, onder de douche, bij de bakker… Sierra heeft al heel veel verschillende selfies van haar oma ontvangen. Altijd met die 4 belangrijke woorden: ik hou van jou.

My grandma sends me these every day. She is the purest thing on the earth and we have to protect her at all costs. pic.twitter.com/DqrAAmmdpU

— Sierra Sessions (@seesesh) 21 februari 2017