Sergio Herman deelt emotioneel bericht na verlies kindje

Maandag maakten Ellemieke Vermolen en Sergio Herman bekend dat ze hun kindje Josha vlak voor de geboorte zijn verloren. Vandaag reageert Sergio voor het eerst op het verschrikkelijke nieuws.

Op Instagram deelt de sterrenchef een foto van ballonnen in de lucht met daarbij de tekst: “19 ballonnen gingen gisteren tijdens de enige zonnestraal die dag de lucht in. Prachtig en zeer droevig en ondragelijk moment.” Sergio omschrijft het verlies van het kindje, wat de naam Josha kreeg, als het meest vreselijke in zijn leven en iets wat een groot litteken gaat achterlaten. Hij bedankt iedereen voor de steun, maar wil in het bijzonder zijn vrouw liefde geven: “Ellemieke heeft zoveel afgezien, maar is ook zo sterk en krachtig. Ik hou van je, schat”, schrijft hij.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: ANP.