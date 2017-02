Serveerster met doodzieke man krijgt de grootste fooi ooit

Met 4 kinderen en een doodzieke man lukte het Jessica Reboredo maar nét om rond te komen met haar baan als serveerster. Toen een oud-lerares van Jessica hier lucht van kreeg, besloot ze iets heel bijzonders voor haar te regelen.

Robert, de echtgenoot van Jessica had teelbalkanker die volledig was uitgezaaid. Voor zijn behandeling werd hij uiteindelijk overgebracht naar een ziekenhuis in Los Angeles, ver weg van zijn familie. Jessica werkte ondertussen als serveerster in Las Vegas en probeerde Robert regelmatig te bezoeken. Omdat ze zich geen hotelkamer kon veroorloven, sliep ze tijdens haar bezoekjes in haar auto. Na het horen van Jessica’s verhaal, besloot haar oud-basisschoollerares om het verrassingsteam van de Amerikaanse zender ‘Fox 5’ in te schakelen.

Verrassing

Het verrassingsteam stuurde verschillende mensen naar Chili’s, het restaurant waar Jessica werkt. De mensen deden zich voor als normale klanten en plaatsten allemaal een bestelling bij Jessica. Zodra ze klaar waren met eten, gaven ze de serveerster een bijzonder gulle fooi. Het bedrag van de fooi bleef zich maar opstapelen, tot het moment dat het verrassingsteam tevoorschijn kwam. Zij gaven Jessica nog eens een fooi van 10.000 dollar, een nieuwe auto én meerdere hotelovernachtingen Los Angeles cadeau.

Op die manier kon Jessica even alle (financiële) zorgen van zich afzetten, want ze zou het nog heel zwaar krijgen. Haar man Robert overleed namelijk niet veel later aan de gevolgen van kanker.

Bron: Liftable.com. Beeld: KIJK.