1 op de 15 jongeren heeft weleens een pikante foto van zichzelf naar iemand anders gestuurd. Dat blijkt uit een onderzoek onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Veel ouders zijn ongerust over het social media-gedrag van hun kind. Dit is wat je kunt doen.

Het onderzoek onder de jongeren is gedaan door Safer Internet Centre Nederland in het kader van Safer Internet Day, vandaag.

Vooral 16 en 17 jaar

Het delen van seksueel getinte foto’s via sociale media (sexting) is vooral populair onder jongeren van 16 en 17 jaar. Van hen zegt bijna 40 procent weleens het verzoek te hebben gekregen om een pikante foto van zichzelf te maken. 1 op de 7 jongeren uit deze leeftijdscategorie is er ook weleens op ingegaan. Meisjes doen dit iets vaker dan jongens.

Wat kun je als ouder tegen sexting doen?

Veel ouders zijn ongerust over het social media-gedrag van hun kinderen en praten daar ook over met tieners. En dat is precies wat je als ouder moet doen.

Vanaf 11 jaar

Verbieden heeft weinig zin, er samen over praten des te meer. Uit diverse studies is gebleken dat ouders met hun kinderen vanaf een jaar of 11 kunnen praten over de risico’s van sexting. Daarmee breng je ze niet op een idee, maar maak je ze juist sterker om de juiste beslissing te nemen als dat nodig is.

4 dingen die je met je tiener kunt bespreken:

Vertel je kind wat hij moet doen als hij via Snapchat of andere sociale media in aanraking komt met naaktfoto’s: verwijder de beelden en stuur ze zelf niet. Doe je dat toch, dan ben je niet alleen strafbaar, maar breng je degene die op de foto staat ook in moeilijkheden.

Maak je tiener duidelijk dat hij heel voorzichtig moet zijn met sexting en online privacy: doe het liever niet, en áls je al uit de kleren gaat, zorg dan dat je gezicht of andere duidelijke kenmerken buiten beeld blijven.

Praat over grenzen aangeven. Vertel dat experimenteren met sex alleen fijn is als je je er allebei goed bij voelt. Chanteren of onder druk zetten heeft niks met liefde te maken. Leer je kind dat nee zeggen ook een optie is.

Druk je kind op het hart dat hij meteen naar je toekomt als het misgaat, ondanks de schaamte. Hoe sneller je reageert, hoe beter. De kans op verdere verspreiding wordt dan kleiner.

