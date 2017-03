Simone Kleinsma neemt met ontroerende tekst afscheid van haar man

Afgelopen vrijdag kwam het trieste nieuws naar buiten dat regisseur Guus Verstraete op 69-jarige leeftijd is overleden. Vandaag wordt de man van Simone Kleinsma herdacht in verschillende overlijdensadvertenties.

Simone plaatste zelf ook een advertentie in de krant met de tekst: “Ik was zo gelukkig met jou”. Onder de tekst staat niet alleen Simones naam, maar ook de naam van hun dochter Teuntje, die eind jaren 90 stil geboren werd, en de namen van de 3 kinderen die Guus kreeg uit een eerdere relatie.

Grote verlies

Goede vrienden Joop van den Ende en zijn vrouw Janine plaatsten ook een rouwadvertentie met de tekst: “We zijn diep, diep verdrietig over het verlies van onze lieve vriend, de begenadigde televisieregisseur Guus. Guus was een bijzonder fijn mensen van wie wij veel hebben gehouden. Wij zullen de vele dierbare herinneringen aan hem levend houden. Het is ongelooflijk zwaar voor Simone, zijn kinderen en kleinkinderen om dit onverwachte, grote verlies te kunnen verwerken. Wij zijn er voor jullie.” Aanstaande donderdag wordt er een afscheidsdienst voor Guus gehouden in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: AD.nl. Beeld: ANP