Gabriëlle (48) heeft geen man en geen kinderen

Gabriëlle is bijna 50, single en kinderloos. Ze vraagt zich nu af of ze wel de juiste keuze heeft gemaakt in het leven. “Zo’n stemmetje in me dat zegt: ‘Waarom heb je je kansen niet gewoon gegrepen en waarom heb je de tijd zo nonchalant door je vingers laten glippen?'”



Gabriëlle: “Het is niet zo dat ik er elke dag bij stilsta, of, nou ja, misschien ook wel. Bewust of onbewust, diep in me voel ik een leegte, dat er iets is in mijn leven dat nooit invulling heeft gekregen. Ik heb altijd wel relaties gehad, meestal met mannen die stapelgek op me waren, dat was nooit het probleem. En ik vond ze ook allemaal leuk, lief, aantrekkelijk, noem maar op, maar ik gaf me nooit helemaal. Nu denk ik: best raar dat ik me nooit afvroeg waarom ik altijd afstand bewaarde.

Weer alleen

Inmiddels ben ik alweer een paar jaar alleen, na een tijd samengewoond te hebben. Dat is de enige keer dat ik dat gedaan heb, maar ik kreeg het benauwd en ben weggegaan, van de ene op de andere dag. Niet omdat we het niet goed hadden samen, maar omdat ik nog maar aan één ding kon denken: dat ik weer van mezelf wilde zijn. Mijn ex-vriend begreep er absoluut niets van en ik kon het hem ook niet echt uitleggen, want ik ben niet zo’n prater, zeker niet over hoe ik me voel. Maar de opluchting die ik dacht te zullen voelen zodra ik alleen was bleef uit, helaas was het toen te laat.

Emotioneel

Nu ik de 50 nader, begint het te knagen dat ik in mijn leven toch essentiële dingen gemist heb, de overgang slaat in volle hevigheid toe, dat voel ik echt, ik ben emotioneler dan ooit, soms op het labiele af. De kinderen van mijn vriendinnen gaan inmiddels al uit huis, maar ik heb nooit een baby van mezelf vastgehouden, geen luiers verschoond, me geen zorgen hoeven maken over te laat thuiskomen, niets. Ik neem het mezelf kwalijk, dat maakt het niet beter, zo’n stemmetje in me dat zegt: ‘Waarom heb je je kansen niet gewoon gegrepen en waarom heb je de tijd zo nonchalant door je vingers laten glippen?’.

Weduwnaars op internet

Ik kan de klok natuurlijk niet terugdraaien en zal toch verder moeten. Daarom ben ik nu in therapie. Om uit te zoeken waarom ik in relaties altijd blokkeerde, maar ook om mijn toekomst positiever tegemoet te kunnen treden, want als ik me zo somber blijf voelen als nu, zie ik daar geen gat meer in. Ik ben nu voorzichtig aan het internetdaten en ik moet bekennen dat ik vooral kijk naar weduwnaars met kinderen die nog thuis wonen. Wie weet ontmoet ik nog een leuke man en ligt er nog een mooi leven als lieve stiefmoeder voor me in het verschiet.”

