Oeh la la: zo ziet Smith Jerrod uit ‘Sex and the City’ er nu uit

Het is bijna niet voor te stellen, maar Sarah Jessica Parker had eerst haar twijfels over Sex and the City (zie video). Gelukkig voor ons ging de serie wel door, anders hadden we nooit kennis kunnen maken met Jason Lee Lewis. Oftewel Smith Jerrod, het snoepje van Samantha in de serie.

En we kunnen verklappen: ook ruim 10 jaar na het einde van de serie ziet hij er nog bijzonder fijn uit. We frissen even je geheugen op:

Of deze…

Acteur

Jason timmert als 45-jarige nog steeds aan de weg als acteur. In een van zijn laatste films, een Western, speelt hij naast niemand minder dan Sharon Stone. En zó ziet hij er tegenwoordig uit:

Thank you Mystic Mike for your awesome spot!!! Een bericht gedeeld door Jason Lewis (@jasonleelewis) op 21 Feb 2017 om 1:51 PST

Loving this character and project. Joe Strong! 💪🏼 Een bericht gedeeld door Jason Lewis (@jasonleelewis) op 11 Okt 2016 om 3:56 PDT

Hanging out between surfs in #nicaragua #slackline #slackyoga Een bericht gedeeld door Jason Lewis (@jasonleelewis) op 7 Mei 2016 om 6:19 PDT

