7x dit zijn onze favoriete slechteriken uit soaps

Wat is er fijner na een dag hard werken dan op de bank ploffen en inschakelen op je favoriete soap? Je mee laten voeren in een wereld vol verknipte relaties, roddels en intriges. Wat een soap nu echt een soap maakt? De bad guy (of girl) natuurlijk! Wij zetten onze favoriete slechteriken op een rijtje.

Dokter Eric Koning (Medisch Centrum West)

Deze internist, van 1988 tot 1994 gespeeld door Rob van Hulst, was zeker geen lieverdje. Voordeel was wel dat je het als kijker snel doorhad wanneer Eric snode plannetjes smeedde. Dan zat hij namelijk altijd aan zijn bril.

Stefano DiMerra (Days of our Lives)

Deze bad guy is werkelijk niet weg te slaan uit Days of our Lives, een zeer populaire Amerikaanse soapserie die jarenlang in Nederland werd uitgezonden. Sterker nog: Stefano – gespeeld door Joseph Mascolo – is al een paar keer overleden en uit de dood herrezen. We doen het hem niet na…

Ludo Sanders (GTST)

Deze onaantastbare zakenman is tot alles in staat, tenzij het de twee grote liefdes in zijn leven betreft: zijn (ex-)vrouw Janine en dochter Nina. Deze rol wordt al sinds 1996 met verve vertolkt door Erik de Vogel.

Martine Hafkamp (GTST)

Nog een personage uit Meerdijk. Deze dame is een echte bitch en voor niets of niemand bang. Dat maakt het voor haar helaas moeilijk om stabiele relaties te onderhouden. Inge Ipenburg vertolkte de rol van Martine van 1990 tot 1994, in 1998 en van 2003 tot 2005. Hoewel Ipenburg momenteel aardig aan de weg timmert als schrijfster, zal ze in maart van dit jaar haar comeback maken in de soap.

Den Watts (East Enders)

Volgens de schrijvers van East Enders was personage Den – gespeeld door Leslie Grantham – geen crimineel, maar ook geen engel. Een schurk misschien? Dirty Den was tenslotte niet voor niets zijn bijnaam.

Anton Noordermeer (Westenwind)

Westenwind begon volgens velen als een soap, maar werd later meer gezien als een gewone tv-serie. Eén ding is zeker: Anton, gespeeld door Daan Schuurmans, was de ultieme slechterik in de strijd om de macht in de Rotterdamse haven.

J.R. Ewing (Dalles)

Eigenlijk was het personage J.R., gespeeld door Larry Hagman, bedoeld als bijrol maar al snel werd deze slechterik zo populair dat hij de hoofdrol in de olie-soap bemachtigde.

NIEUW: Vanaf 9 januari start op Libelle TV de ontbijtsoap Over Eva.

Een superspannende serie vol drama, humor en intriges met in de hoofdrol Elle van Rijn als Eva. Overige rollen zijn voor onder anderen Kees Boot als haar echtgenoot, Alwien Tulner en Karien Noordhoff als haar vriendinnen en Diana Dobbelman als Eva’s moeder. In 22 afleveringen van 3 minuten ontvouwt zich een intrigerend verhaal. Zo spannend dat je moet blijven kijken.

LEES OOK:

Bron: Televizier, RTL, Huffington Post, IMDB. Beeld: ANP, Brunopress.