Ninja Turtle loopt karateklasje binnen, en één meisje is héél blij als hij zijn gezicht laat zien

Er gaan dagen voorbij dat er geen Ninja Turtles karateklasjes binnenlopen, maar dit exemplaar was wel heel welkom. Toen hij zijn masker afzette, sprong Amelia een gat in de lucht.

In de video is te zien hoe de kinderen luisteren naar hun ‘sensei’ die vertelt dat ze een speciale gast hebben om de nieuwste film van de Ninja Turtles te promoten. Als hij hem binnenroept, draaien de kinderen zich om naar iemand in Michelangelo-outfit, met oranje bandana.

Bekend gezicht

Voordat de karateleraar hem vraagt zijn masker af te zetten, zegt hij tegen zijn leerlingen: “Ik denk dat een van jullie hem herkent.” Onder het Ninja Turtle-pak gaat niemand minder schuil dan Amelia’s vader Oscar, een soldaat die 9 maanden van huis was. In de video zie je de mooie hereniging tussen vader en dochter…

Wat zou er ’s avonds op het menu hebben gestaan, pizza?

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

LEES EN KIJK OOK:

Bron: Little Things