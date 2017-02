Sophie de Buisonjé deelt bijzondere foto om draagmoeder te bedanken

Eind vorige maand konden Xander de Buisonjé en zijn vrouw Sophie hun kindje eindelijk in hun armen sluiten. Vandaag deelde Sophie een bijzondere foto om hun draagmoeder te bedanken.

Op de foto is Sophie samen met de draagmoeder te zien. Bij de foto schrijft ze: “Er zijn geen woorden die kunnen beschrijven hoe mooi ik het vind wat jij voor ons hebt gedaan en het meest kostbare geschenk dat je ons hebt gegeven. Je hebt ons nieuw leven gegeven. Van onszelf. En daar zullen we je eeuwig dankbaar voor zijn.”

Tumor

Op 23 januari vertrok het stel naar Amerika om 5 dagen later hun kleine meisje op te kunnen halen. Het stel koos voor een draagmoeder omdat er in 2013 een tumor uit de buik van Sophie werd verwijderd. Hierdoor werd haar afgeraden om zwanger te worden. Via een draagmoeder is het Xander en zijn Sophie toch gelukt om een kindje te krijgen.

No words could ever describe how I feel about what you’ve done for us and the most precious of gifts you’ve given us. You gave us a new life. Of our own. And for that, we will be forever thankful🙏🏼❤ Een foto die is geplaatst door Sophie de Buisonjé (@sophiedbuisonje) op 13 Feb 2017 om 10:00 PST

🌹 Een foto die is geplaatst door Sophie de Buisonjé (@sophiedbuisonje) op 11 Nov 2016 om 1:17 PST



Bron: Show.nl. Beeld: Instagram.