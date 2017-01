Er was iets speciaals met de langste man ter wereld

Het zijn bijzondere beelden, deze foto’s van Robert Wadlow. En na zijn overlijden in 1940 ontdekten artsen dat er nóg iets speciaals aan de hand was met deze langste man ter wereld.

Robert Wadlow werd op 22 februari 1918 geboren in Alton in de Amerikaanse staat Illinois. Maf genoeg was hij bij zijn geboorte “gewoon” een baby van iets meer dan 4 kilo. Niets aan het handje dus.

Geen klein mannetje

Totdat Robert begon te groeien. Op 10-jarige leeftijd was de jongen al 1.96m lang en was hij langer dan zijn vader, met 1.85m ook niet echt een klein mannetje. Het verschil kun je prachtig zien op deze foto, waarop de 10-jarige jongen (links) trots met zijn vader poseert:

Als 1-jarige al een meter

De oorzaak van Roberts bizarre lengte was een abnormaal hoge aanwezigheid van groeihormonen in zijn lichaam. De eerste keer dat Roberts ouders ontdekten dat er iets vreemds aan de hand was met hun zoon, was echter al rond Roberts eerste verjaardag: het jongetje was toen al ruim een meter lang, een lengte die eerder past bij een kleuter.

In 1937 werd Robert officieel de langste man ter wereld. Hij was toen 2.54m lang. Hij werkte op dat moment al bij een rondreizend circus.

Roberts zeldzame lengte zorgde ervoor dat hij zwakke benen en een slechte rug had. Hij moest dan ook beenbeugels dragen ter ondersteuning.

Nog steeds!

De langste man ter wereld overleed in 1940 op 22-jarige leeftijd aan een infectie die zich vanuit zijn zwakke enkels door zijn lichaam verspreid had. Hij was op dat moment 2.72m. Bij de autopsie ontdekten de dokters echter iets heel bijzonders: Roberts lichaam was nog steeds aan het groeien!

Flinke kist

Toen de groei van Roberts lichaam eindelijk was gestopt, werd hij begraven in een speciaal op maakt gemaakte kist van bijna 500 kilo, die door 8 mannen gedragen moest worden.

Bekijk hier een bijzonder filmpje over het leven van Robert Wadlow, de langste man die deze wereld ooit gekend heeft:

Bron: Little Things. Beeld: GettyImages