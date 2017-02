Spectaculaire metamorfose: Bonnie zag er 40 jaar hetzelfde uit – tot nu!

Bonnie is 54 en haar stijl is net zo gefixeerd als haar permanent… Al sinds de middelbare school is ze helemaal “flower power” – en haar man vindt het geweldig. Maar dan krijgt ze een metamorfose!

Het voornaamste probleem met Bonnie was dat ze ALTIJD hetzelfde droeg. Toen ze een keer met een leuke blouse terugkwam van de tweedehands winkel, kwam ze erachter dat het de blouse was die ze eerder daarvoor had weggebracht. Ze kon maar niet ontsnappen aan dezelfde kleren.

Héél stijlvast

Haar stijl al die jaren? 70’ies and 80’ies. Dus: veel fluweel, schoudervullingen, grote riemen en schoenen met plateauzolen. Hoewel ze zich altijd goed voelde in die kleding, merkte ze op dat andere vrouwen van haar leeftijd hun garderobe langzaam transformeerden tot eentje met stijlvollere outfits.

Metamorfose

Aldus besloot Bonnie dat het tijd werd voor een wat modernere look en schoof ze aan voor make over bij Rachael Ray. Maar zelfs haar bloedeigen man verwachtte niet zó’n enorme transformatie.

Resultaat

In de video hierboven zie je het verschil: weg zijn de stijve krullen, en een strakke roze jurk doet haar figuur mooi uitkomen. Beste van alles: als Bonnie zichzelf voor het eerst ziet, kan ze het niet geloven…

Bekijk ook: Petra’s figuur verandert én ze wil na 30 jaar weleens iets anders… Missie geslaagd.

LEES OOK:

Bron: Little Things. Beeld: iStock