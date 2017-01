Babynieuws: Spice Girl Geri Halliwell (44) bevallen van zoontje

Beschuit met blauwe muisjes voor Geri Halliwell! De 44-jarige zangeres is vanmorgen de trotse moeder geworden van een zoon. Welkom kleine ‘spice boy’!

‘Ginger Spice’ maakte het blijde nieuws zelf bekend via Twitter. Het jongetje weegt 3400 gram. Eerder verklapte Geri dat ze haar kindje naar hardloper Usain Bolt wilde vernoemen (zie video, vanaf 0:43), maar ze heeft toch voor een andere naam gekozen: Montague George Hector.

Christian and I are delighted to announce our baby boy was born this morning weighing 7lbs 8oz 👶🏼👍🏻

— Geri Horner (@GeriHalliwell) January 21, 2017