Zóveel stappen moet je echt zetten per dag

Dacht jij, net als Libelle’s Caroline, ook dat je zo lekker bezig was met 10.000 stappen per dag? Helaas… Uit nieuw onderzoek blijkt dat we nóg meer moeten lopen (of sporten met sportvlogger Lot, zie video).

Onderzoekers van een Britse universiteit zijn opnieuw aan het rekenen geslagen en ontdekten dat 10.000 stappen echt te weinig zijn om een gezond BMI, heupomtrek, bloedsuikergehalte en cholesterol te krijgen. Het moeten minstens 15.000 stappen worden (wat gelijk staat uit ongeveer 3 uur lopen per dag).

We horen je denken: hoe dan?! Een paar tips:

* Probeer een week lang alles te lopen wat je normaal met de fiets doet.

* Ga wandelen met een vriendin in plaats van lunchen. Al pratende heb je vaak helemaal niet in de gaten hoeveel stappen je zet.

* Héél vervelend: ga winkelen! Met een middagje shoppen zet je veel meer stappen dan je denkt. Tip: ga eens naar Apeldoorn, daar vind je de langste winkelstraat van Nederland: de Hoofdstraat van 1.200 meter.

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron: Purewow. Beeld: iStock