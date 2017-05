Stel stapt in het huwelijksbootje na samen 270 kilo (!) afgevallen te zijn

Iedere vrouw wil er op haar trouwdag zo goed mogelijk uitzien, maar de Amerikaanse Ronnie Brower en zijn vriendin Andrea pakten het wel heel goed aan. Samen vielen ze 270 (!) kilo af. Zouden ze de methode uit de video gebruikt hebben?

Morgen is de grote dag. De dag waarop Ronnie en Andrea samen voor het altaar staan. Hij 207 kilo lichter en zij ruim 63 kilo lichter. Het is niet zo dat ze dat binnen 6 weken bereikt hebben, de man begon in 2013 al met zijn grote afvalrace. Tot die tijd at hij 10 dubbele cheeseburgers en 2 pizza’s per dag én was hij verslaafd alcohol en medicijnen. Dat moest op aanraden van de dokter veranderen, anders zou hij voor zijn dertigste dood zijn.

Grote liefde

Om dat te voorkomen, stopte hij met drinken, medicijnen en huurde hij een personal trainer om fanatiek te gaat sporten. Dat begon met het trainen van zijn armen en benen. Met succes: binnen 100 dagen verloor hij al 45 kilo. Dat was het begin van een succesvolle afvalstrijd. De kilo’s vlogen eraf. Dat was niet het enige mooie: in de sportschool ontmoette hij zijn grote liefde Andrea Masella.

Huwelijksbootje

Ook Andrea was veel in de sportschool te vinden omdat ze ook wilde afvallen. Ze begonnen met elkaar kletsen en vonden elkaar meteen leuk. Het was het begin van een mooie relatie. Zo mooi, dat ze besloten te trouwen. Morgen stappen de twee in het huwelijksbootje en ze zien er waanzinnig uit. Daar waren bij de man vier heftige operaties voor nodig om het overtollige vel te laten verwijderen. Door therapie en elkaar te steunen, zijn de twee nog niet teruggevallen in hun oude gewoontes en kunnen ze er morgen een mooie dag van maken.

Bron: AD.nl. Beeld: Facebook