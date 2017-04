Stel dat 71 jaar getrouwd was, sterft een paar minuten na elkaar

Een Brits koppel dat al 71 jaar getrouwd was, is slechts enkele minuten na elkaar overleden. Niet zoals het stel in de video hand in hand, maar apart van elkaar.

De 91-jarige vrouw overleed woensdag in het ziekenhuis 4 minuten nadat haar 93-jarige man in een verzorgingstehuis overleden was. De vrouw wist niet dat haar man was overleden. Haar kleindochter was die dag nog langsgekomen en toen had de vrouw als laatste tegen haar gezegd over haar echtgenoot: “We zijn een mooi stel hé?”

Kleinkinderen

Het stel had voordat de man een paar maanden geleden naar een verzorgingstehuis verhuisde geen nacht zonder elkaar geslapen. 75 jaar geleden ontmoette ze elkaar en na een paar jaar van elkaar verwijderd te zijn geweest omdat de man tijdens de Tweede Wereldoorlog in Noord-Afrika en Italië was, trouwden ze. Het stel kreeg 3 zoons, 5 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen. Het koppel wordt samen begraven.

