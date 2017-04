Getrouwd stel gaat voor IVF-behandeling naar kliniek en krijgt daar schokkend nieuws

Na maandenlang geprobeerd te hebben om zwanger te worden, besloot een Amerikaanse stel om over te gaan op IVF. In de kliniek kregen ze heftig nieuws wat ze nooit, maar dan ook echt nooit aan hadden zien komen. Anders had het nog weleens net zo kunnen uitpakken als de kinderen in de video.

In de kliniek kregen de twee een DNA-test en daaruit kwam nieuws wat niémand van tevoren had kunnen bedenken. De gelijkenissen in de DNA-stalen waren zó opvallend dat ze bekeken werden door de assistent. Wat bleek: de twee moesten wel familie zijn. Eerst werd gedacht aan neef en nicht, maar toen bleek dat de twee allebei op dezelfde dag waren geboren, kon het niet meer anders. Ze hadden hier met een tweeling te maken.

Lachen

De arts probeerde het nieuws voorzichtig aan het stel te vertellen, maar zij konden alleen maar lachen. Toch was het echt waar. De arts liet hen het DNA-bewijs zien en toen moesten ze hem wel geloven. De arts vertelt in een verklaring dat het stel al wel vaak te horen kreeg dat ze op elkaar lijken, maar daar zochten ze verder niets achter.

Adoptie

Al snel kwam er ook een hele logische verklaring voor het bizarre incident. De ouders van de twee zijn omgekomen bij een auto-ongeluk toen ze nog heel jong waren. Daardoor kwamen ze in pleeggezinnen terecht, los van elkaar. Die ouders wisten niet dat de kinderen deel uitmaakte van een tweeling. Daar zijn ze nu dus op een hele pijnlijke manier achter gekomen…

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.