Stel dat 64 jaar getrouwd was sterft hand in hand

64 jaar lang deelden de Amerikaanse Dolores en haar man Trent lief en leed. Een leven zonder haar man kon Dolores zich dan ook niet voorstellen. Toch moest ze over dat scenario na gaan denken toen Trent begin deze maand met nierfalen in het ziekenhuis terechtkwam.

Haar 88-jarige echtgenoot ging steeds sneller achteruit en de kans was dan ook groot dat ze afscheid van hem moest nemen. Iets wat haar vanzelfsprekend zwaar viel. “Ik weet niet wat ik zonder hem moet”, vertelde ze haar dochter.

Hoofdpijn

Terwijl Trent in het ziekenhuis aan het dialyse-apparaat lag en vocht voor zijn leven, zat Dolores dag en nacht aan zijn bed om hem te steunen. Tot ook zij opeens ziek werd. De 83-jarige vrouw, die tot dat moment nog gezond was, kreeg opeens flinke hoofdpijn en moest overgeven. Een paar uur later trof dochter Sheryl haar aan in een stoel, slapend. Althans, zo leek het: ze kreeg haar niet meer wakker.

Word wakker

Dolores bleek een zware hersenbloeding te hebben gehad en werd onmiddellijk opgenomen. Aan de familie de zware taak om vader Trent op de hoogte te stellen. Eenmaal aan haar bed kon de zwakke man alleen nog maar huilend zeggen: “Word wakker, Aileen (haar bijnaam, red.). Met wie moet ik nu het nieuws kijken?”

Hand in hand

De daaropvolgende dagen gingen beiden hard achteruit. Het ziekenhuispersoneel besloot – voor het eerst in de geschiedenis – de twee samen op een kamer te leggen om nog even bij elkaar te kunnen zijn en elkaar vast te kunnen pakken. Hand in hand vielen ze in slaap, waarna Dolores niet meer wakker werd. Aan zoon Eddie de moeilijke taak zijn vader op de hoogte te stellen. Nadat Trent op de hoogte was, blies hij haar een handkus toe en vroeg zijn dochter een roze kist en een roze jurk te regelen om zijn vrouw in te begraven.

Gebroken hart

Slechts een paar uur later overleed ook Trent. “Hij is letterlijk gestorven aan een gebroken hart”, aldus zijn dochter. Trent en Dolores laten 2 kinderen, 3 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen achter.

LEES OOK:

De bijzonderste verhalen lezen? Meld je aan voor de Libelle-nieuwsbrief.

BEKIJK OOK: Dit stel trouwt om een bijzondere reden in het ziekenhuis.

Bron: Independent. Beeld: Facebook