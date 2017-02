Stel maakte de mooiste verlovingsfoto’s gebaseerd op déze bekende film

In Nederland maken niet veel mensen verlovingsfoto’s, maar in Amerika maken veel mensen naast het aanzoek (niet zoals in de video hopelijk) ook werk van de bekendmaking. Dit koppel maakte een hele serie foto’s met als thema de film ‘La La Land’.

De Amerikaanse Ellen Ellen Wleklinski and Corey Collins gaan trouwen en wilde iedereen dat laten weten met speciale foto’s. Voor de foto’s schakelden ze fotograaf Marlies Hartmann in. De fotograaf kwam met het idee om foto’s te maken in het thema van de film ‘La La Land’. “Ze zijn allebei grote fan van de film en Ellen heeft altijd gedacht dat haar aanstaande Cory haar eigen Ryan Gosling is”, schrijft de vrouw bij de foto’s.



Bron: NSMBL.nl. Beeld: Facebook.