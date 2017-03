“Stemrecht voor mensen boven de 65 afschaffen? Belachelijk!”

Na het referendum voor een Brexit en de verkiezing van Trump als de nieuwe Amerikaanse president, leest Carien (54) op social media dat sommigen de vinger wijzen naar 65-plussers. Ze is verbijsterd. Suggesties om ouderen het stemrecht te ontzeggen vindt ze ondemocratisch en onbenullig.

Social media brengen mensen van over de hele wereld samen. En dat is mooi. Tegelijkertijd is het een riool van onverdraagzaamheid dat zich uit in de vele scheldpartijen en extreme standpunten, wat zorgt voor polarisering in de maatschappij. Over een paar weken gaan we weer massaal naar de stembus en ik moet opeens denken aan de Twitter- en Facebook-berichten van vorig jaar, waarin gesuggereerd wordt om 65-plussers het stemrecht af te pakken. Volgens de Twitteraars heeft deze groep beroepsmatig niks meer te willen. Ouderen hebben hun kans gehad. De wereld is nu voor de jongere generatie.

Ik vind dit een bekrompen gedachte. Het doet me denken aan de Hungergames, in al zijn gruwelijkheid soms verbluffend realistisch en dichtbij. Maar zolang je leeft kun je van iedere dag iets maken en je dromen realiseren. Ik ben een laatbloeier en net een nieuwe carrière begonnen. Voor het eerst doe ik wat ik wil. Voor mij is het opschuiven van de pensioenleeftijd een zegen. Ik wil niks liever dan zo lang mogelijk actief blijven in het arbeidsproces en blijven schrijven. Ik heb het niet van een vreemde, mijn vader werkt tot aan zijn dood. Hij is bijna 90 geworden. Als belastingbetaler ben ik ook graag medebepaler en wil ik kiezen voor de partij die dicht bij me staat.

Waarom 65-plussers de schuld geven dat populistische partijen als paddenstoelen uit de grond schieten? Ouderen zijn niet allemaal conservatief. Al zouden ze het willen, ouderen kunnen de vooruitgang helemaal niet tegen houden. Ze kunnen net als iedereen, uit de rijdende trein springen en zichzelf op achterstand zetten. Ouderen zijn wel plichtsgetrouw en maken van hun stemrecht gebruik. Dat zie je terug in de statistieken. Maar een lagere opkomst onder de jongeren kun je ouderen niet verwijten. Enige mate van zelfreflectie onder de jongere generatie is hier op zijn plaats.

Ongetwijfeld zijn er ouderen die geen rekening houden met jongeren en alleen aan zichzelf denken. Omgekeerd is dit vast ook het geval. Niets menselijks is ons vreemd. Maar het blijven veronderstellingen, dus subjectief. Ik denk dat het idee van stemrechtbeperking voortkomt uit angst. Voor beslissingen die ons niet aanstaan en die we met alle mogelijke middelen willen tegenhouden. Desnoods met sterk geschut. Dat het weinig democratisch is nemen we op de koop toe. Dat velen van ons ooit 65 worden vergeten we voor het gemak ook maar even. En hoe gaan we afschaffen van het stemrecht voor 65-plussers regelen, want leeftijdsdiscriminatie is (gelukkig) bij wet verboden. Heeft deze groep nog wel passief kiesrecht? Mag een 65-plusser zich verkiesbaar stellen voor een politieke functie? Kan hij of zij minister of staatssecretaris worden? En wie worden na de 65-plussers de volgende slachtoffers van de inperking van het stemrecht? Vrouwen? Gehandicapten? Mensen zonder diploma’s? Moet je voortaan een examen doen voordat je mag stemmen? Of een bepaald inkomen hebben? En waarom 65-plussers? Want wat is oud? De ene mens is oud op z’n 40e terwijl de ander op z’n 65e nog zingend naar kantoor gaat.

Laten we gewoon afspreken om samen te leven, op basis van insluiting. Iedereen in Nederland doet ertoe en we zijn allemaal op onze eigen manier een klein beetje verantwoordelijk voor ons land. Jong en oud. En mocht de verkiezingsuitslag ons op 15 maart heel droevig stemmen, dan kondigen we voortaan de verkiezingen alleen nog aan via Snapchat…

Carien van der Wal (54) is schrijver en interviewer bij o.a. Erasmus Universiteit en Forever39. Ze is moeder van 3 kinderen: Tim (20), Luca (18) en Callán (16) en woont in Rotterdam. De leukste stad van Nederland. Carien is gek op Scandinavische thrillers en hoopt ooit zelf een spannend boek te schrijven. Ze is verslaafd aan zoute drop, haar iPhone en hardlopen. En vindt iedere dag een nieuwe uitdaging.

LEES OOK:

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: