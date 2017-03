Stewardess die aanslag Brussel overleefde: “Dit is de foto die mijn familie hoop gaf”

Op 22 maart 2016 leerde de hele wereld het gezicht van stewardess Nidhi Chaphekar kennen. Ze keek wanhopig in de camera, vlak na de aanslag op vliegveld Zaventem. Die foto verscheen daarna in alle kranten en op alle nieuwswebsites. “Door deze foto heb ik aanmoediging gekregen van de hele wereld.”

Het is vandaag precies een jaar na de aanslagen in Brussel. De Indiase Nidhi Chaphekar kwam voor die gelegenheid terug naar Zaventem. Ze overleefde de bomaanslag op de luchthaven, maar liep wel ernstige verbrandingen op. Ze werd daarom 22 dagen in een kunstmatig coma gehouden en moest 8 keer geopereerd worden.

Verbrand

Inmiddels gaat het goed met haar: “Ik voel me elke dag beter”, zegt Nidhi tegen VTM. “Ik had een verbrand gezicht, kon niet meer goed lopen. Het lukte niet om mijn vingers te sluiten. Maar nu gaat het heel goed.”

Hoop

Over de iconische foto zegt ze: “Dit is de foto die hoop gaf aan mijn familie, mijn werkgever, mijn vrienden, dat ik nog leefde. Negen uur lang wist niemand waar ik was en door deze foto heb ik aanmoediging gekregen van de hele wereld. Om terug te vechten en meer te leven.”

Tweede leven

Vandaag is Nidhi aanwezig bij de herdenking in Brussel. Ze wil iedereen bedanken voor de hulp die ze kreeg na de aanslag. “Ik ben niet van hier. Ik kom uit een ander land, ik zie er niet uit als jullie, mijn kleur is anders, maar zonder enig onderscheid hebben ze me geholpen. Ze hebben het beste gedaan. Het toont aan dat we één zijn. Jullie hebben mij een tweede leven gegeven, zonder jullie hulp zou ik hier niet staan.”

