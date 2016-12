Het is de nachtmerrie van alle ouders: een klein meisje uit Nieuw-Zeeland vergat op het vliegveld haar knuffel en was ontroostbaar. Gelukkig schoot een stewardess te hulp.

Nora verhuisde met haar ouders naar Duitsland, maar toen ze op weg naar hun nieuwe thuis waren, vergat het meisje haar knuffel op het vliegveld. Het meisje was heel verdrietig, maar gelukkig was er een stewardess die haar het allermooiste kerstcadeau gaf.

Avonturen

Personeel van Air New Zealand vond de beer op het vliegveld en zorgde ervoor dat stewardess Elena ‘m meeneem naar de Duitse plaats Kassel, 18.000 kilometer verder. Daar kon ze de beer aan het meisje geven. Maar dat was nog niet alles: de beer had onderweg veel meegemaakt. Onder andere een ontmoeting met de Kerstman in Londen maakte veel indruk op het meisje. De maatschappij maakte een filmpje van de reis en deelde de video op Facebook, waar het al bijna 70.000 keer werd bekeken.



Bron: HLN.be. Beeld: Kijk