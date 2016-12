Hou je vast: het wordt een stormachtige Tweede Kerstdag

Wil je vandaag een mooie wandeling gaan maken? Pas dan maar op dat je je kerstmuts niet verliest. Het KNMI heeft code geel afgegeven omdat het vooral in de noordelijke kustgebieden een stormachtige dag zal worden.

Er worden windstoten verwacht van 80 tot 90 kilometer per uur in de kustgebieden, maar ook verder van de kust wordt in het noorden een stevige wind verwacht van zo’n 75 kilometer per uur en kan er ook een bui vallen. In de rest van het land waait het vandaag stevig. Rond de avond zal de wind afnemen. Koud is het met 8 tot 10 graden voor deze tijd van het jaar allerminst en er worden vanmiddag ook perioden met zon verwacht.

Bron: AD, Weerplaza. Beeld: ANP