Stotterende klant belachelijk gemaakt door medewerker Starbucks

De 42-jarige Richard Proctor stottert sinds hij 5 jaar oud is. Daar wordt hij wel eens om gepest, maar hij heeft leren omgaan met de ‘grapjes’. Maar deze actie van een medewerker bij Starbucks slaat alles.

Richard bestelde koffie bij Starbucks op het station van Kent. Door zijn gestotter kwam hij moeilijk uit zijn woorden toen de barista zijn naam vroeg. Nadat hij de koffie had ontvangen en de trein in was gestapt, zag Richard opeens wat de medewerker op de beker koffie had geschreven: ‘R R R… Richard’. Hij voelde zich ontzettend vernederd.

Starbucks customer who struggles with stammer humiliated after barista ‘wrote RRR… ichard on his cup’ https://t.co/bsRXjmdDkX pic.twitter.com/aKNJ8QZYB1 — Daily Star (@Daily_Star) January 21, 2017

Spraakgebrek

“Dit gedrag van de medewerker is extreem beledigend en vernederend”, zegt Richard tegen Daily Star. “Ja, ik heb een spraakgebrek. En ik ben al jaren het onderwerp van grappen en pesterijen, maar ik kan het meestal wel hebben. Maar er zijn heel veel mensen die met hun spraakgebrek worstelen, en die hier heel erg van streek van kunnen raken.”

Bewijs

Richard liet het er niet bij zitten en deelde zijn verhaal met een foto op social media. “Normaal gesproken moet ik de beledigingen aanhoren. Maar dit keer kreeg ik het bewijs in mijn handen gedrukt. Om de een of andere reden denken sommige mensen dat dit acceptabel gedrag is”, zegt hij.

Moeite met R en S

Richard heeft moeite met woorden die beginnen met de letters R en S. “Vaak kan ik er wel omheen praten door andere woorden te gebruiken. Maar je kan je eigen naam nou eenmaal niet veranderen.”

Geschorst

Een woordvoerder van Starbucks heeft laten weten dat ze excuses hebben aangeboden aan Richard. “Deze actie van de medewerker is onacceptabel en hij is tot nader order geschorst.”

Bron: Daily Star. Beeld: Istock