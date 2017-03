Waarom iedereen het over de stropdas van Trump op deze foto heeft

Na Melania Trump (zie video) is de bekende rode stropdas van Donald Trump nu ook wereldnieuws. Niet omdat ‘ie ietwat lang is, maar omdat de president de stropdas op een knullige manier vastmaakt.

Niet zijn bezoek aan de school in Orlando was het nieuws van de dag. Nee, iedereen had het over de stropdas van de president en dan vooral de manier waarop hij zorgt dat hij goed blijft zitten. Je verwacht het misschien niet zo snel bij een president, maar Donald Trump zorgt dat zijn das op de goede plek blijft met plakband. En dat ziet er toch een kleine beetje armoedig uit als er niet een windvlaag onder komt.

Donald Trump keeps his tie together with tape https://t.co/pd7Vppr1VN pic.twitter.com/D1n1zJrTJF — The Independent (@Independent) 6 maart 2017



Bron: Indy100.com. Beeld: Twitter.