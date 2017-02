Superdocent heeft met élke student unieke begroeting

Barry White, Jr., een docent Engels in North Carolina, heeft met alle kinderen in zijn klas een gepersonaliseerde ‘handshake’ ontwikkeld. Juist ja: élke scholier heeft een eígen begroeting, zoals je kunt zien in het filmpje hierboven.

White vertelt aan ABC News dat zijn uitbundige hallo’s een goed begin van de dag zijn: “Van de dansmoves worden ze enthousiast en krijgen ze energie voor de lessen.” Elke handshake is verschillend, met ‘op maat gemaakte’ moves die geïnspireerd zijn op de persoonlijkheid van de studenten.

Het begon allemaal met een vierdeklasser, waarmee hij een speciaal handjeklap had ontwikkeld als ‘hallo’. Ze kwam steeds te laat, om toch nog even Barry te begroeten. Vanuit daar verspreidde het gedag zeggen op deze manier zich razendsnel, tot IEDERE scholier een eigen begroeting kreeg. Die ontwikkelen ze in de pauze: “Eerst was het alleen mijn hele klas, maar nu komen er zelfs kinderen uit andere klassen bij.”

Geheugensteuntje

Het onthouden van die verschillende choreografieën is niet zo moeilijk als je zou denken, zegt Barry. Het gaat automatisch: “Ik weet welke move bij welke student hoort, omdat ze het zo enthousiast doen. Er zijn ook kleine ezelsbruggetjes. De kinderen die aan steps doen, hebben bijvoorbeeld bijna allemaal een step in hun dansje.”

Hoofd van de school Meaghan Loftus is knettertrots op haar docent: “Die begroetingen staan symbool voor de authentieke manier waarop hij een band opbouwt met zijn leerlingen. De impact daarvan is enorm. Als kinderen zien dat hun leraar aandacht voor ze heeft, dan voelen ze zich op hun gemak, zijn ze meer betrokken en hebben ze meer ruimte om zichzelf te zijn. Dat is precies de cultuur die we willen, hier op onze school Ashley Park.”

Wat een man die leraar.

En dan heet-ie ook nog eens Barry White!

Lekker dansen

Nog meer vrolijks, deze bouwvakker gaat los op Ariana Grande:

LEES OOK:

Bron: ABC News. Beeld: iStock