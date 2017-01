Queen Elizabeth is niet zomaar een lintjesknipper. Bij haar functie komen heel veel leuke extra’s kijken. Dit zijn de 11 dingen die je nog niet wist over de Engelse koningin en haar functie.

1. Ze mag rijden zonder rijbewijs

Ze heeft zelfs geen nummerbord nodig. Overigens heeft ze een team chauffeurs paraat, maar ze rijdt zelf als de beste: tijdens WO II karde ze rond in een militaire truck, en ooit nam ze de Saoedische prins Abdullah mee voor een rondje over landgoed Balmoral, terwijl vrouwen in zijn land niet eens mogen rijden. Right on. (Of eh, ride on ;-)) Hier zit ze achter het stuur van een dikke Range Rover trouwens, haar favoriete wagen:

2. Ze kan reizen zonder paspoort

Een van haar vele taken is om leiders en royals over de wereld te bezoeken. En daar heeft ze dus geen ID voor nodig. Aangezien zij degene is die paspoorten uitgeeft (in naam, niet persoonlijk natuurlijk: ze heeft wel wat beters te doen), heeft ze er zelf geen nodig. Scheelt weer een uurtje bij de douane!

3. Ze kan landen de oorlog verklaren

Alhoewel, op papier heeft ze daar de macht toe, maar in het echt is het de premier die dat samen met het kabinet doet.

Queen Elizabeth II firing a British L85 battle rifle in Surrey, England. 1993. pic.twitter.com/ASOaialpH8 — Historical Pics (@HistoricalPics) 1 januari 2017

4. Ze is eigenaar van alle zwanen

Hallo, hoe gaaf is dat? Nou ja, in ieder geval alle zwanen in de Thames dan. Vroeger waren de zwanen een belangrijke voedselbron (!), maar nu zijn ze een beschermde diersoort. Hier keurt Elizabeth haar zwanen bij de jaarlijkse telling – hét moment om te kijken of het goed gaat met de vogels:

5. Het wordt nog beter: ze is óók de baas van alle dolfijnen

En de walvissen. En de bruinvissen en steuren. Eigenlijk alle soortgelijke wezens binnen een straal van 3 mijl van de Britse kust. Dit als gevolg van een wet die nog stamt uit 1324 en nooit is veranderd.

6. Ze kan geld krijgen wanneer ze maar wil

Er staat namelijk een pinautomaat in de kelder van Buckingham Palace. De exclusieve Coutts-bank heeft er daar eentje neergezet speciaal voor de royals. Handig.

7. Ze kan niet vervolgd worden, of anderszins een rol spelen in rechtszaken

Ze geniet als monarch immuniteit, koninklijke onschendbaarheid. Als koningin kan ze niets fout doen en hoeft ze ook nooit te getuigen tegen anderen. ’t Gaat om een historische regel die volgens wetenschappers in deze moderne tijd waarschijnlijk in twijfel wordt getrokken mocht ze echt iets uithalen (of weten van iets) dat niet door de beugel kan. Misschien heeft ze dat zelfs al wel gedaan, kijk maar hoe ondeugend ze hier kijkt:

8. Ze heeft 2 verjaardagen

Voordat je denkt dat ze op 2 dagen geboren is (zelfs Elizabeth heeft niet zulke superpowers); het gaat om een viering in juni én een persoonlijk verjaardagsfestijn op haar geboortedag 21 april. Vanwege het onvoorspelbare Britse weer worden koninklijke verjaardagen voor het publiek meestal tegen de zomer gevierd. Op haar echte verjaardag, 21 april, hoor je door heel Londen saluutschoten: 41 in Hyde Park, 21 in Windsor Great Park en 62 bij de Tower of London, maar verder viert ze het klein. Op een zaterdag in juni, haar grootse ‘tweede verjaardag’ bezoeken alle royals de spectaculaire ‘Trooping the Colour parade’.

9. Ze hoeft geen belasting te betalen

Denk maar niet dat er automatisch een blauwe enveloppe bij Hare Majesteit in de bus valt. Nee, daar vráágt ze om. Want hoewel ze geen belasting hoeft te betalen, doet ze dat wel, sinds 1992. Vinden de mensen leuk.

10. Ze kan de Australische regering naar huis sturen

En nieuwe leden benoemen, omdat ze sinds 1953 de koningin van Australië is. In 1975 gebeurde dat bijvoorbeeld, toen haar afgevaardigde John Kerr de premier ontsloeg tijdens een regeringscrisis. Naast Engeland en Australië, is ze ook ‘head of state’ in (ga er even voor zitten:) Antigua en Barbuda, de Bahama’s, Barbados, Belize, Canada, Grenada, Jamaica, Nieuw-Zeeland, Papoea-Nieuw-Guinea, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, de Salomonseilanden en Tuvalu.

Onlangs maakten de Britten zich trouwens nog ernstige zorgen om hun Queen:

Bron: Little Things, Business Insider. Beeld: Getty.