Sylvie Meis gaat trouwen!

Sylvie Meis is met een ENORME vervlovingsring ten huwelijk gevraagd door haar Dubaise zakenman Charbel Aouad… En ze zei volmondig ja. Of ‘yes’ 🙂

Sylvie maakt het grote nieuws via Instagram bekend. Bij de foto schrijft ze: ”YES <3 #isaidyes.” Na de bekendmaking van de verloving post ze ook de allereerste foto samen met Charbel. ”<3 #isaidyes #engaged,” schrijft ze erbij.

❤ #isaidyes 💍 #engaged Een bericht gedeeld door Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) op 12 Apr 2017 om 1:37 PDT

YES ❤💍 #isaidyes Een bericht gedeeld door Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) op 12 Apr 2017 om 1:17 PDT

Zou het misschien een heel romantisch vervroegd verjaardagscadeau zijn? Morgen blaast Sylvie 39 kaarsjes uit.

In de video hierboven zie je dat er eerder gespeculeerd werd over een op handen zijnde huwelijk, nadat de presentatrice met een mysterieuze ring om haar pink werd gespot. Sylvie en Charbel zijn sinds eind 2015 samen.

Hiervoor was ze getrouwd van 2005 tot 2013 getrouwd met Rafael van der Vaart. Met hem kreeg ze zoon Damián (10). Rafaels nieuwe vriendin Estavana is in verwachting.

Bron: Show.nl. Beeld: Instagram, Brunopress

