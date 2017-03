Stel met syndroom van Down krijgt te horen dat ze elkaar niet mogen kussen

Het Down-koppel in bovenstaande video had de meest extravagante bruiloft die je je kan voorstellen. De 30-jarige Niki Wyatt en 23-jarige Samantha Lochrie willen ook trouwen, maar merkten dat stellen met Down niet overal hetzelfde worden behandeld als ‘normale’ stellen.

Niki en Samantha zijn hartstikke gek op elkaar en uiten dat door net als ieder ander stel elkaar af en toe een kus te geven. Toch kregen ze te horen dat hun gedrag ‘onacceptabel’ was. Het stel heeft allebei het syndroom van Down. Ze leerden elkaar kennen op een club speciaal voor jongeren met Down. Op diezelfde club kreeg het stel echter te horen dat het niet de bedoeling is dat ze elkaar een kus geven. Dat maakte hun moeders zo furieus, dat ze besloten hun eigen jongerenclub op te richten.

Eigen club

“Toen ik vroeger naar een jongerenclub ging, mochten we elkaar gewoon een kus en een knuffel geven. Waarom zou het voor hen anders zijn?”, vraagt de moeder van Niki zich af. Het incident vond plaats op vrijdag, maar op maandag hadden de moeders zelf al een eigen club voor jongeren met een handicap in het leven geroepen.

80 leden

“Voor kinderen met een handicap zijn een hoop dingen te doen, maar wanneer je volwassen wordt is er opeens niets meer. Bovendien gingen 23- en 24-jarigen naar dezelfde plek als kinderen. Wij wilden een plek waar volwassenen naartoe kunnen.” En met succes: inmiddels telt de club maar liefst 80 leden.

Verloofd

De liefde tussen Niki en Samantha is nog steeds onverminderd sterk. Sterker nog: ze zijn verloofd. “Ze hadden een plek nodig om naartoe te gaan. Het heeft ze ook enorm geholpen met hun zelfvertrouwen.”

