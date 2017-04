Taboe doorbroken: deze vrouw masturbeerde tijdens haar bevalling

Door te masturberen tijdens haar bevalling, baarde Angela Gallo haar baby in 15 minuten tijd. Het is een taboe, maar Angela deelt bewust haar verhaal om andere vrouwen te laten weten dat je best plezier mag hebben tijdens je bevalling.

Het was rond 6 uur ’s ochtends toen Angela weeën kreeg. De bevalling van haar tweede kindje begon. De vrouw uit het Australische Victoria had gekozen voor een bevalling in een bad, zodat het warme water de pijn van de weeën zou bestrijden. Maar op een gegeven moment werden de weeën te hevig. Angela moest iets anders verzinnen tegen de pijn. Haar eerste reactie: onder een warme douche stappen en masturberen, om zo de pijn te verminderen.

Echt voelen

Het masturberen tijdens de bevalling zorgde ervoor dat ze alles echt kon voelen, zegt Angela. Dat was iets wat ze gemist had bij de bevalling van haar eerste kind, toen ze veel medicatie en uiteindelijk een ruggenprik had gekregen. Die bevalling duurde maar liefst 45 uur en eindigde met een vacuümpomp.

Meewerken

“Ik wilde mijn spieren laten weten dat ik met hen meewerkte, in plaats van tegen hen te werken”, zegt Angela. “Ik wilde dat elke wee telde. Door mezelf aan te raken, haalde ik de scherpe randjes eraf. Het hielp mij om te focussen en controle te houden over wat ik voelde.”

Intiem

Het was een intieme ervaring voor Angela en haar man, die ondertussen haar hand vasthield. Ook haar beste vriendin en haar doula waren bij de bevalling aanwezig. Angela wilde de bevalling afmaken in het ziekenhuis, dus stapte ze na 6 uur weeën in een ambulance. De overgang van het intieme moment onder de douche naar de kille ambulance was een schok voor Angela. “Ik moest mijzelf in de ambulance dwingen om de baby binnen te houden. Ik kon voelen hoe hij naar buiten wilde. Ik hield hem bewust binnen.” 15 minuten na aankomst in het ziekenhuis werd haar zoon Odin geboren.

Taboe

“Eerlijk waar, als de ambulance niet was gekomen had ik waarschijnlijk mijn baby onder de douche gekregen, tegelijk met een orgasme”, zegt Angela. Het masturberen heeft haar zonder pijn door de weeën heen gekregen, zegt ze. “Vrouwen gebruiken het ook om van hun hoofdpijn af te komen. Het is zo logisch, maar het is taboe. We willen sex en een bevalling niet samen zien, terwijl het intuïtief juist is wat vrouwen nodig hebben.”

Orgastische bevalling

Angela is zelf doula en geboortefotograaf van beroep en heeft meer dan 50 bevallingen meegemaakt. Bij een daarvan stimuleerde een moeder zichzelf met een vibrator. Angela had ook een boek gelezen over orgasmes tijdens bevallingen, waarin staat: “Als je een baby moet baren, wil je dat je vagina nat wordt en open gaat. Maar we weten allemaal wat een vagina doet als iemand in een ziekenhuis tegen je staat te schreeuwen: persen, persen!” Tijdens een bevalling reageert je lichaam hetzelfde als tijdens een orgasme, zegt het boek: er komen dezelfde hormonen vrij, je spieren trekken op dezelfde manier samen, je maakt zelfs dezelfde geluiden. Daarom pleit de auteur van het boek voor meer ‘orgastische bevallingen’.

Plezier

Hoewel Angela zelf uiteindelijk geen orgasme kreeg tijdens de bevalling, heeft ze wel plezier ervaren, in plaats van pijn. “Je hoeft het niet op dezelfde manier te doen als ik”, zegt Angela. “Het kan op allerlei manieren. Maar veel andere vrouwen hebben geen positieve ervaring tijdens hun bevalling.” Angela kijkt juist terug op een fijne bevalling. “Was het een uitdaging? Echt wel! Het blijft een bevalling, maar het was geweldig.”

