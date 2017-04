De allerberoemdste scène van Flodder én Tatjana Šimić is natuurlijk de buurman-scène. Gisteravond vertelde ze in ‘RTL Late Night’ dat ze voor deze scène in huilen uit is gebarsten.

De scène waarin buurman Neuteboom zich vergrijpt aan Kees Flodder (Tatjana) is bij iedereen bekend, maar het spelen van deze film was niet voor iedereen een feestje. Tatjana wilde eigenlijk helemaal geen actrice worden, vertelde ze gisteravond in RTL Late Night. “Ik was heel jong en had helemaal geen ervaring. Van de spanning heb ik voor de opnames zitten huilen. Ik dacht: hoe moet ik die pikante scène nou doen?”

Dubbele onderbroek

Om het wat makkelijker te maken voor Tatjana, zou acteur Bert André bij deze scène een dubbele onderbroek dragen zodat hij niet echt naakt zou zijn als hij zijn broek naar beneden zou trekken. Maar helaas was deze te zien op beeld en de onderbroek moest toch uit. “Ik had dus pech”, sluit Tatjana af.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: Brunopress