Tennisster Serena Williams (35) is in verwachting

Blij nieuws voor Serena Williams: de tennisster is namelijk in verwachting van haar eerste kindje. Via Snapchat laat Serena weten dat ze inmiddels twintig weken zwanger is.

De huidige nummer twee van de wereld postte een foto waarin haar kleine buikje te zien was met de tekst ’20 weken’. Serena is sinds december verloofd met Reddit-oprichter Alexis Ohanian en is uitgerekend in het najaar.

Verlof

Ook de woordvoerder van de tennisster heeft de zwangerschap inmiddels bevestigd. Zij laat weten dat de tennisster dit jaar niet meer in actie zal komen, maar zin heeft om in 2018 weer op de tennisbaan te staan.

Bron: Show.nl. Beeld: Facebook/Getty