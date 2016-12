Terugblik op het leven van Eveline: ‘’Ze heeft alles in 33 jaar gestopt’’

Eveline Van de Rijt-Koopmans werd in 2015 bekend toen ze een bedankbrief aan haar kanker schreef en deelnam aan het BNN-programma ‘Over mijn lijk.’ Haar man Erik moest dit jaar afscheid van haar nemen en blikt in het AD terug op haar leven.

Eveline is niet ouder geworden dan 33 jaar. Toch was haar leven voltooid, vond ze.

Bedankbrief

Eveline kreeg in 2011 te horen dat ze uitgezaaide baarmoederhalskanker had. Ze hield een blog bij over haar ziekte en schreef in 2015 een brief waarin ze haar ziekte bedankt: ”Eén van de mooiste cadeautjes die ik van je heb gekregen is dat door jou ik veel meer leef, maar dan bedoel ik écht leven.”

Verre reizen

In 2014, twee jaar nadat voor het eerst kanker was vastgesteld, kregen zij en haar man Erik te horen dat ze niet meer te genezen was. Vanaf dat moment hebben ze alles uit het leven gehaald wat er maar uit te halen viel. Zo ging Eveline in 2014 dertien keer op vakantie. De verre reizen werden mede gefinancierd door familie en vrienden. Het stel bezocht meerdere concerten, organiseerden een afscheidsfeest én beloofden elkaar eeuwige trouw. Tot de dood hen scheidde.

Nieuwe reis

Die kwam uiteindelijk 3 maanden geleden. ”Vijf jaar lang – de helft van onze tienjarige relatie – heb ik een zieke vrouw gehad”, vertelt Van de Rijt aan het AD. ”Dat is heftig, ja. Het was een lange, heel intense periode. Nu is er een andere fase aangebroken. Eef is aan haar nieuwe reis begonnen. En ik moest dat óók doen; zo zag ze dat. Ze berustte in haar lot, had er vrede mee. Ze heeft een voltooid leven gehad. Ze heeft alleen alles in 33 jaar gestopt. Maar ja. Je bent natuurlijk voor elkaar gemaakt om samen oud te worden.”

