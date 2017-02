Met dit simpele testje weet je meteen hoe goed jouw sexleven is

Benieuwd of jouw sexleven eigenlijk wel zo gezond is als je denkt? Een Britse expert op het gebied van sex en relaties heeft een heel simpel testje ontwikkeld waarmee je daar zo achter bent.

De test bestaat eigenlijk maar uit één vraag: “Kun jij 3 plekken noemen waar je partner graag aangeraakt wordt?” Is het antwoord ja en hoef je niet lang na te denken over deze 3 plekken? Dan hoef je je nergens zorgen over te maken en heb je volgens de Britse expert Tracey Cox een prima sexleven. Moet je er toch wel even een tijdje over nadenken of weet je de plekken helemaal niet, dan is het volgens de vrouw een goed idee om wat meer tijd de te investeren in je sexleven. Heb je het idee dat er inderdaad wel wat werk aan de winkel is? Daar heb je ook een aantal trucjes voor.

Met de zogeheten ‘magneetmethode’ kun je elkaar via magneten op de koelkast laten zien hoeveel zin je hebt in sex. De bovenkant van de koelkast betekent dat je er wel klaar voor bent en de onderkant van de koelkast betekent dat je niets liever wil doen dan slapen. Handig als je het lastig vindt om er met je partner over te praten. Kan je sexleven wel wat meer pit gebruiken? Schrijf dan allebei 10 dingen die je wel in de slaapkamer zou willen doen op een papiertje en stop deze in een pot. Elke keer als je wat meer spanning kunt gebruiken, kun je een briefje pakken. Dat kan voor heel verrassende situaties in de slaapkamer zorgen.



