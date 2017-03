Thea spreekt haar ex-schoonouders nog wekelijks

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief van Thea, die haar ex-schoonouders erg dankbaar is. Ook al is ze veertien jaar geleden gescheiden, haar ex-schoonouders staan nog steeds wekelijks voor haar klaar.

Zij zijn bijzonder

“Als je gescheiden bent, heb je opeens ex-schoonouders, alsof je ook van hén gescheiden bent. Gelukkig kan ik zeggen dat dat in onze familie niet geldt. Mijn scheiding is inmiddels veertien jaar geleden, maar we spreken elkaar meerdere keren per week en steunen elkaar door dik en dun. In 2014 kreeg ik de diagnose borstkanker, een moment waarop je wereld even stilstaat. Met hulp van mijn familie en lieve vriend is dit traject gelukkig inmiddels positief afgerond, maar ik wil mijn schoonouders (ik noem ze nooit mijn ex-schoonouders) in het zonnetje zetten. De vijf maanden dat ik chemo kreeg, stond er elke dag warm eten op tafel. Als ik niet kon komen omdat ik te ziek was, dan bracht mijn 73-jarige schoonmoeder het op de fiets. Na het eten werd altijd gevraagd waar ik morgen zin in had. Deze geweldige lieve zorg was voor haar heel normaal. Voor mij en mijn twee kinderen was het zo bijzonder. Elke week als ik de Libelle uit heb, breng ik het tijdschrift naar haar toe en geniet ze van de vele columns. Mijn geweldige schoonouders zijn mijn toppers en de liefste opa en oma.” – Jullie dankbare schoondochter Thea

Beeld: iStock