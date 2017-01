Thijs Römer en Igone de Jongh maakten een paar weken geleden bekend dat ze een setje zijn. Maar hoe is dat dan allemaal begonnen?

Het was niet in de kroeg of tijdens opnames dat de vonk oversloeg, nee volgens Thijs Römer leerde de twee elkaar via Instagram kennen. De ballerina stuurde Thijs als eerste een berichtje. “Ze heeft mij dus eigenlijk versierd”, zegt de acteur tegen het AD.

Instagram

Via gemeenschappelijke vrienden had hij haar naam al een paar keer horen vallen en dat maakte hem nieuwsgierig. Toen hij zijn account op Instagram aanmaakte, kreeg hij al snel een berichtje van Igone. “Zo is het balletje gaan rollen”, zegt Thijs. Al na een paar weken bevestigde Thijs de relatie. Dat deed hij omdat de kinderen allerlei verhalen hoorden op het schoolplein.

Oud & Nieuw

De twee vierden Oud & Nieuw dit jaar nog niet samen. Thijs vierde dat als vanouds samen met zijn ex-vrouw Katja Schuurman en hun dochter Sammie.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Thijs en Katja vierden ook al samen Kerst en deden dat zo.



Bron: Telegraaf.nl. Beeld: ANP