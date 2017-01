Zó zag Thijs Römer er 30 jaar geleden als klein jochie uit

Thijs Römer kennen we als de knappe acteur in verschillende Nederlandse series en de vader van dochter Sammie (6), maar hoe zag hij er zelf uit als klein jochie?

Thijs is op dit moment volop in het nieuws door zijn relatie met ballerina Igone de Jongh, maar op social media negeert hij dat nog even. Hij vindt dit het uitgelezen moment om een schattig kiekje uit het familie album te delen (misschien stiekem toch om een klein beetje indruk te maken op Igone?). Hij is op de vakantiefoto samen met zijn zus Nienke te zien:

broer & zus #trowback #lief Een foto die is geplaatst door Thijs Römer (@thijsromer) op 30 Dec 2016 om 12:40 PST



BEKIJK OOK DEZE VIDEO: De familie Römer is heel blij om de nieuwe relatie van Thijs:



Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Instagram. Beeld: ANP.