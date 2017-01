Throwback Thursday: zo ziet de cast van ‘Sam Sam’ er nu uit

‘Sam Sam’ is een van de bekendste series van Nederland. Bijna 10 jaar lang konden we Bea, ‘Nol’ en alle anderen volgen. Hoe gaat de cast bijna 15 jaar later door het leven?

Veel mensen volgden van 1994 tot 2003 de avonturen van de Leliestraat 6 in Haarlem. Inmiddels zijn we al 14 jaar verder en zijn veel acteurs iets anders gaan doen. Dit is de cast van ‘Sam Sam’ nu:

John Jones – Jimmy de Waard:

Anne-Mieke Ruyten – Chris Meewisse:

Elle van Rijn – Jolande van Staveren:

Arnold Brouwer – Jules Royaards:

Bea Meulman is helaas in 2015 overleden:



Joost Buitenweg – Lex Pijnakker:

Iris Stobbelaar – Eva de Graaff:

Anjélique de Bruijne – Tess de Graaff:

Anneke Beukman – Nina van Schoemaker:

Beeld: Brunopress, ANP.